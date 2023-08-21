Enflasyondan kaçan tarlaya satın almaya koştu

Türkiye genelinde büyük çoğunluğunu arsa ve tarlaların oluşturduğu konut dışı gayrimenkul satışları ocak-temmuz döneminde 942 bin 485 adetle rekor kırdı.

Ülke genelinde ocak-temmuz döneminde 1 milyon 617 bin 812 adet gayrimenkul el değiştirdi. Bu satışların 675 bin 327’si konut, 942 bin 485’i ise büyük çoğunluğunu arsa ve tarlaların oluşturduğu konut dışı gayrimenkul olarak gerçekleşti. Konut dışı gayrimenkul satışları ocak-temmuz dönemleri baz alındığında 2022’de 912 bin 448, 2021’de 742 bin 583, 2020’de 608 bin 353, 2019’da ise 525 bin 740 adet olmuştu. MasterTürk Grubu Başkanı Gökhan Taş, “Konut fiyatlarındaki artış ve özellikle ikinci el konutta ulaşılabilirliğin azalması, kredi maliyetlerinin yüksekliği ile deprem ve Kovid-19 sonrası arsa ve tarlaya ilginin devam etmesi bu rekoru getirdi” dedi. Dünya’nın haberine göre, Gayrimenkul değerleme uzmanı Ahmet Büyükduman ise “Konut dışı satışların çok büyük bölümünü arsa ve tarlalar oluşturuyor. Bu alanda satışlar artmaya devam ediyor. Enflasyondan kaçan ancak konuta erişemeyenler arsa ve tarlaya koşuyor” şeklinde konuştu.