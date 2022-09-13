Enflasyonla fiyatlar üçe katlandı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, oğlu Emir için okul alışverişine gittiği kırtasiyeci ile sohbet etti. Esnaf, “Enflasyondan dolayı yüzde 200-300 arttı fiyatlarımız. Pandemiden önce fotokopi kağıdı fiyatları 20 lira civarındaydı. Şu anda 100 TL” dedi.

Babacan, yedinci sınıfa geçen oğlu Emir için okul alışverişine gittiği kırtasiyede esnafla sohbet etti. Babacan, işlerinin durgun olduğunu söyleyen kırtasiyeciye “Fiyatlar nasıl geçen seneye göre” diye sordu. Esnaf şöyle konuştu: “Yükseldi. Enflasyondan dolayı yüzde 200-300 arttı fiyatlarımız. Pandemiden önce fotokopi kağıdı fiyatları 20 lira civarındaydı. Şu anda 100 TL. Top bazında yine fiyat yükseldi ama bir de ham maddeden dolayı ürünlere dolarda da zam gelmiş. 100 dolara geliyorsa, 200 dolara çıkmış.” Ankara - anka

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