Enflasyonla mücadele maaş artışıyla yapılmalı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir kez daha hükümete seslendi ve memurlar maaşlarına iyileştirme yapılmasını istedi.

Ocak ayı enflasyonu ile Hakem Kurulunun daha önce vermiş olduğu yüzde 3’lük zammın yarısından fazlasının eridiğini söyleyen Yalçın, “Ocak ayı enflasyonu % 1,68 Kamu İşvereninin ve Hakem Kurulu’nun birinci 6 ay için verdiği zam % 3 Hakemin zammının % 56’sı Ocak ayı enflasyonu tarafından geri alındı. Enflasyon rakamlarının bu şekilde devam etmesi halinde memurların aldığı zam 3. aydan itibaren tamamen enflasyona yenilecek” dedi.

SEYYANEN ZAM İSTEĞİ TEKRARLANDI

Öncelikle 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere seyyanen zam yapılması gerektiğini belirten Yalçın, ayrıca enflasyon oranının hakem zammını geçtiği aydan itibaren ise enflasyon farkı zammı yansıtılmasını istedi. “Enflasyonla mücadele maaş ve moral kaybıyla değil, maaş ve moral artışıyla yapılmalı” diyen Yalçın, 2020 yıl sonu enflasyonunun ve 2021’in ilk enflasyon oranının, kamu görevlilerine en düşük devlet memur maaşının yüzde 10’u oranında (400 TL) Ocak ayından geçerli olmak üzere seyyanen zam yapılması teklifinin gerekliliğini teyit ettiğini belirtti.

Ankara - Recep Gören