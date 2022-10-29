Enflasyonla refah kaybımız yüksek

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan “Enflasyon hedeflediğimiz seviyelerde değil, refah kaybımız yüksek” şeklinde konuştu.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, BESİAD-GESİFED İş İnsanları Zirvesi’nde konuştu. Bloomberg HT’nin aktardığı habere göre Turhan “Yoğun regülasyon döneminden geçen finansal kesimin de bu regülasyonlar çerçevesinde kredi vermesi daha da zorlaşıyor. Unutmayalım ki, sağlıklı işleyen üreten, istihdam yaratan bir reel kesimin arkasında bu süreci destekleyen sağlıklı işleyen bir finansal sektöre ihtiyaç var” ifadelerini kullandı. TÜSİAD Başkanı, para politikasına ilişkin değerlendirmesinde “Para politikasının sadece genişleyici değil, gerektiğinde sıkılaştırıcı yönde kullanımının dengelenme için gerekli olduğunu unutmamamız gerekli. Uzun vadede tüm ekonomik paydaşlara fayda sağlayacak bir ortamı yakalamak için, kullanılan para politikası bileşenleri ne kadar sade ve anlaşılır olursa istenilen noktaya ulaşmak o denli kolay olacaktır” diye konuştu.

Cari açık artmaya devam ediyor

Orhan Turan, Türkiye ekonomisine dair yaptığı genel değerlendirmede şunları söyledi: “2013’ten bu yana global ekonomiden aldığımız payın hızla düşmesi hepimizi düşündürmeli. Bundan 10 yıl evvel ülke ekonomimizin dünyadan aldığı pay yüzde 1,2’lerdeyken bugün bu pay yüzde 0,8’e kadar düşmüş durumda. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7’lik bir büyümeyi yakalamamıza rağmen, ekonomideki öncü göstergeler hem ihracatımızda, hem iç ekonomide ve üretimde yıl sonuna doğru hızlı bir yavaşlamayı işaret ediyor. Cari açık halen artış trendinde. Enflasyon hedeflediğimiz seviyelerde değil, refah kaybımız yüksek.”

Fiyat istikrarı şart

Turan, ekonominin sağlıklı işlemesi için fiyat istikrarına vurgu yaparak “Ekonomik aktörler tarafından kolayca anlaşılabilen politikalar, bütüncül etkileri değerlendirilmeden tasarlanan mikro düzeydeki karmaşık politikalardan çok daha iyi sonuçlar verecektir. Unutmayalım ki, fiyat istikrarı olmadan ekonomi doğru şekilde işlemez ve bu durum, daha önce de belirttiğimiz gibi, hiçbir paydaşa fayda sağlamaz. Enflasyonla doğru mücadelenin, sağlıklı büyüme için önkoşul olduğunu tekrar hatırlatmak isterim” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi