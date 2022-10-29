"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Enflasyonla refah kaybımız yüksek

29 Ekim 2022, Cumartesi 02:12
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan “Enflasyon hedeflediğimiz seviyelerde değil, refah kaybımız yüksek” şeklinde konuştu.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, BESİAD-GESİFED İş İnsanları Zirvesi’nde konuştu. Bloomberg HT’nin aktardığı habere göre Turhan “Yoğun regülasyon döneminden geçen finansal kesimin de bu regülasyonlar çerçevesinde kredi vermesi daha da zorlaşıyor. Unutmayalım ki, sağlıklı işleyen üreten, istihdam yaratan bir reel kesimin arkasında bu süreci destekleyen sağlıklı işleyen bir finansal sektöre ihtiyaç var” ifadelerini kullandı. TÜSİAD Başkanı, para politikasına ilişkin değerlendirmesinde “Para politikasının sadece genişleyici değil, gerektiğinde sıkılaştırıcı yönde kullanımının dengelenme için gerekli olduğunu unutmamamız gerekli. Uzun vadede tüm ekonomik paydaşlara fayda sağlayacak bir ortamı yakalamak için, kullanılan para politikası bileşenleri ne kadar sade ve anlaşılır olursa istenilen noktaya ulaşmak o denli kolay olacaktır” diye konuştu.

Cari açık artmaya devam ediyor

Orhan Turan, Türkiye ekonomisine dair yaptığı genel değerlendirmede şunları söyledi: “2013’ten bu yana global ekonomiden aldığımız payın hızla düşmesi hepimizi düşündürmeli. Bundan 10 yıl evvel ülke ekonomimizin dünyadan aldığı pay yüzde 1,2’lerdeyken bugün bu pay yüzde 0,8’e kadar düşmüş durumda. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7’lik bir büyümeyi yakalamamıza rağmen, ekonomideki öncü göstergeler hem ihracatımızda, hem iç ekonomide ve üretimde yıl sonuna doğru hızlı bir yavaşlamayı işaret ediyor. Cari açık halen artış trendinde. Enflasyon hedeflediğimiz seviyelerde değil, refah kaybımız yüksek.”

Fiyat istikrarı şart

Turan, ekonominin sağlıklı işlemesi için fiyat istikrarına vurgu yaparak “Ekonomik aktörler tarafından kolayca anlaşılabilen politikalar, bütüncül etkileri değerlendirilmeden tasarlanan mikro düzeydeki karmaşık politikalardan çok daha iyi sonuçlar verecektir. Unutmayalım ki, fiyat istikrarı olmadan ekonomi doğru şekilde işlemez ve bu durum, daha önce de belirttiğimiz gibi, hiçbir paydaşa fayda sağlamaz. Enflasyonla doğru mücadelenin, sağlıklı büyüme için önkoşul olduğunu tekrar hatırlatmak isterim” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 190
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Benden sordular ki: “Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?” Ben de dedim: BEN DİNDAR BİR CUMHURİYETÇİYİM

    Enflasyonla refah kaybımız yüksek

    İngiltere: Kovid-19'un 2 yeni varyantını tespit ettik

    ABD'de 'petrol ihracatı yasaklansın' tasarısı

    Malatya'daki depremde herhangi bir olumsuzluk yok

    Ukrayna: İsrailli politikacılar utanç duyacak

    İki Almanya'nın birleşmesinden sonraki "en derin kriz"

    ‘Türkiye en büyük ticaret ortaklarımızdan’

    13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı’nın adayı olacak

    4 çocuktan biri okula aç gidiyor

    Galatasaray'ın 3 puan hasreti sona erdi

    Togg'un renkleri paylaşıldı

    Herkes huzur içinde yaşayacak

    Devlet yardımlarında da partizanlık

    Gazeteci kendini kullandırmamalı

    Yoksulluk kriziyle karşı karşıyayız

    Öğretmenlere asıl müjde ücretleri artırmak

    'Ağırlığı artsın diye ete su katıyorlar'

    AB'den Twitter mesajı: Avrupa'da kuş bizim kurallarımıza göre uçacak

    Kuzey Kore, 2 balistik füze daha fırlattı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İki Almanya'nın birleşmesinden sonraki "en derin kriz"
    Ahmet BATTAL

    Billurdan blura geçeni kim bulur?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Ali yat uyu, (kalk) oyna, havluyu at!..”
    Faruk ÇAKIR

    Yanıltmaya devam mı?
    Cevher İLHAN

    “Serok Erdoğan!” çelişkisi
    Risale-i Nur'dan

    Benden sordular ki: “Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?”
    Ali HAKKOYMAZ

    Kömür Gözlüm
    Genel

    Ukrayna: İsrailli politikacılar utanç duyacak
    Mehmet ÇETİN

    Hükümler, hadler günahı affeder
    Genel

    Benden sordular ki: “Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?” Ben de dedim: BEN DİNDAR BİR CUMHURİYETÇİYİM

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.