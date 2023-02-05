"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ŞUBAT 2023 PAZAR - YIL: 53

Enflasyonun değil, halkın beli kırıldı

05 Şubat 2023, Pazar 00:58
BAKAN NEBATİ’NİN “ENFLASYONUN BELİNİ KIRDIK” SÖZÜNE EKONOMİSTLERDEN CEVAP: DALGA MI GEÇİYORSUNUZ?

ON YILIN ORTALAMASININ 4.5 KATI

Nebati’nin “Kasım’da enflasyonun boynunu, Aralık’ta belini kırdık” sözüne ekonomist Uğur Gürses’ten cevap: “2010-2020 arası 10 yılda Ocak ayı TÜFE artış oranı ortalama yüzde 1.39, 2023 Ocak ayı ise yüzde 6.65. TÜİK'in yüzde 6.65'lik enflasyon hesabıyla, 8500 TL'lik asgarî ücretin satın alma gücü Şubat başı itibariyle 7972 TL'ye geriledi.”

ENFLASYON ALIM GÜCÜNÜ EZDİ

Eski MB Başekonomisti Hakan Kara: “Son enflasyon verisi beklentiler bozulduğunda döviz kurunu sabitlemenin de işe yaramadığını gösterdi. Bu tuhaf politika deneyinin başladığı Eylül 2021'den bu yana ücret grupları içinde en yüksek artan asgarî ücreti bile esas alsak alım gücünün enflasyon karşısında ezildiği gerçeği değişmiyor.”

***

Enflasyonun değil, halkın beli kırıldı

Ekonomistler, TÜİK’in enflasyonun yüzde 57’ye düştüğü yönündeki verisinin gerçekleri yansıtmadığını, fiyat artışlarının sürdüğünü, kuru sabitlemenin de işe yaramadığının ortaya çıktığını belirtti. Diğer bir ifadeyle, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin daha önce söylediği “Kasım’da enflasyonun boynunu, Aralık’ta belini kırdık” sözleri havada kalıyor...

TÜİK, ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini önceki gün açıkladı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen aylık enflasyon oranı 6,65 oldu. Ancak, baz etkisiyle yıllık enflasyon yüzde 57’ye ‘geriledi’. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜİK’in açıklamasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘enflasyonda en zorlu dönemin geride kaldığını’ savundu.

Bakan Nebati’nin enflasyon değerlendirmesine ekonomist Uğur Gürses sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Gürses, TÜİK’in enflasyon verileriyle ilgili açıklamasıyla ilgili “TÜİK’in yüzde 6,65’lik enflasyon hesabıyla, 8 bin 500 TL’lik asgari ücretin satın alma gücü şubat başı itibariyle 7 bin 972 TL’ye gerilemiş oldu...” değerlendirmesini yaptı. Gürses, Bakan Nebati’nin ekonomi yorumuna da “2010-2020 arası 10 yılda ocak ayı TÜFE artış oranı ortalama yüzde 1,39, 2023 ocak ayı ise yüzde 6,65. Dalga mı geçiyorsunuz” cevabını verdi.

ALIM GÜCÜ EZİLDİ

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara da, “Bugünkü enflasyon verisi beklentiler bozulduğunda döviz kurunu sabitlemenin de işe yaramadığını net bir şekilde gösterdi. Bu tuhaf politika deneyinin başladığı Eylül 2021’den bu yana ücret grupları içinde en yüksek artan asgari ücreti bile esas alsak alım gücünün enflasyon karşısında ezildiği gerçeği değişmiyor.” dedi. Ekonomist Alaattin Aktaş ise “TÜFE’de bir veri karartma daha! Şimdiye kadar tüm maddelerin ağırlığı açıklanırken bunda da daraltmaya gidildi, maddeler toplulaştırıldı. 2022 listesinde 409 kalem bulunuyordu. 2023’te 143 kalem var. Ringin ortasına atılan havluyu gördünüz değil mi?” ifadelerini kullandı.

ORTALAMADA ÇIKIŞ VAR

Ekonomist Mustafa Sönmez de, “TÜFE’de Ocak 2023 yıllık artış, yüzde 58 dolayında görünürken, 12 aylık ortalamanın yüzde 72,5 olduğu anlaşılıyor. Kira artışlarında 12 aylık ortalaması dikkate alınır ve gerçek fiyat artışları bu kalemdir. Bu ortalamada iniş değil çıkış var. Güya marketler fiyat sabitliyordu!” dedi. Ekonomist Atilla Yeşilada da, “TÜİK’te kadro değiştikçe, enflasyon yükseliyor. Ocak TÜFE yüzde 6,65.... Uçtu bile daha cebe girmeyen zamların koca bir dilimi” ifadesini kullandı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 230
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şili İçişleri Bakanı: Acı bir bilançoyla karşı karşıyayız

    Enflasyonun değil, halkın beli kırıldı

    Daha az yıldız görüyoruz - Gökbilimciler 12 yıl boyunca yıldız saydı

    Kanser ölüm nedenleri arasında 2. sırada

    ABD, Çin "casus balonunu" düşürdü

    Emekli maaşında alt sınır asgari ücretin altında olmasın

    'Böyle giderse hayvancılık biter'

    İsrail’in Filistin ihlalleri çizmeyi aştı

    Çiğ süt üreten de tüketen de dertli

    “Dünyada gıdaya erişim zorlaşırken, üçte biri israf ediliyor”

    İlaçlara ulaşım zorlaştı - Vatandaş birçok ilaç grubunda sorun yaşıyor

    18 diploma sahibi

    Robot personel görevde

    İstanbul'da kar bekleniyor

    Düşen, alım gücümüz

    81 il valiliğine 2. yarıyıl tedbirlerine ilişkin genelge gönderildi

    Esir değişimiyle 116 Ukraynalı, 63 Rus askeri serbest bırakıldı

    Tatilinden dönenlere "kış lastiği" hatırlatması: "Karlı yollarda ani hareketlerden kaçınılmalı"

    BM, ABD - Çin geriliminden endişeli

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yolsuzlukların hesabı sorulacak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Cumhuriyeti demokrasi ile payidar etmek
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    NATO savaşlarında Kur’an’ı alet etmek
    Misbah ERATİLLA

    Çalar saat
    Halil ELİTOK

    Ebussuud Efendi ve sandık
    Adnan NACİR

    Poli(klini)tika
    Mehmet KARA

    En büyük kazanım, istişârenin hâkim olması
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Her konuda israf!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.