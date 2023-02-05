BAKAN NEBATİ’NİN “ENFLASYONUN BELİNİ KIRDIK” SÖZÜNE EKONOMİSTLERDEN CEVAP: DALGA MI GEÇİYORSUNUZ?

ON YILIN ORTALAMASININ 4.5 KATI

Nebati’nin “Kasım’da enflasyonun boynunu, Aralık’ta belini kırdık” sözüne ekonomist Uğur Gürses’ten cevap: “2010-2020 arası 10 yılda Ocak ayı TÜFE artış oranı ortalama yüzde 1.39, 2023 Ocak ayı ise yüzde 6.65. TÜİK'in yüzde 6.65'lik enflasyon hesabıyla, 8500 TL'lik asgarî ücretin satın alma gücü Şubat başı itibariyle 7972 TL'ye geriledi.”

ENFLASYON ALIM GÜCÜNÜ EZDİ

Eski MB Başekonomisti Hakan Kara: “Son enflasyon verisi beklentiler bozulduğunda döviz kurunu sabitlemenin de işe yaramadığını gösterdi. Bu tuhaf politika deneyinin başladığı Eylül 2021'den bu yana ücret grupları içinde en yüksek artan asgarî ücreti bile esas alsak alım gücünün enflasyon karşısında ezildiği gerçeği değişmiyor.”

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Enflasyonun değil, halkın beli kırıldı

Ekonomistler, TÜİK’in enflasyonun yüzde 57’ye düştüğü yönündeki verisinin gerçekleri yansıtmadığını, fiyat artışlarının sürdüğünü, kuru sabitlemenin de işe yaramadığının ortaya çıktığını belirtti. Diğer bir ifadeyle, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin daha önce söylediği “Kasım’da enflasyonun boynunu, Aralık’ta belini kırdık” sözleri havada kalıyor...

TÜİK, ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini önceki gün açıkladı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen aylık enflasyon oranı 6,65 oldu. Ancak, baz etkisiyle yıllık enflasyon yüzde 57’ye ‘geriledi’. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜİK’in açıklamasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘enflasyonda en zorlu dönemin geride kaldığını’ savundu.

Bakan Nebati’nin enflasyon değerlendirmesine ekonomist Uğur Gürses sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Gürses, TÜİK’in enflasyon verileriyle ilgili açıklamasıyla ilgili “TÜİK’in yüzde 6,65’lik enflasyon hesabıyla, 8 bin 500 TL’lik asgari ücretin satın alma gücü şubat başı itibariyle 7 bin 972 TL’ye gerilemiş oldu...” değerlendirmesini yaptı. Gürses, Bakan Nebati’nin ekonomi yorumuna da “2010-2020 arası 10 yılda ocak ayı TÜFE artış oranı ortalama yüzde 1,39, 2023 ocak ayı ise yüzde 6,65. Dalga mı geçiyorsunuz” cevabını verdi.

ALIM GÜCÜ EZİLDİ

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara da, “Bugünkü enflasyon verisi beklentiler bozulduğunda döviz kurunu sabitlemenin de işe yaramadığını net bir şekilde gösterdi. Bu tuhaf politika deneyinin başladığı Eylül 2021’den bu yana ücret grupları içinde en yüksek artan asgari ücreti bile esas alsak alım gücünün enflasyon karşısında ezildiği gerçeği değişmiyor.” dedi. Ekonomist Alaattin Aktaş ise “TÜFE’de bir veri karartma daha! Şimdiye kadar tüm maddelerin ağırlığı açıklanırken bunda da daraltmaya gidildi, maddeler toplulaştırıldı. 2022 listesinde 409 kalem bulunuyordu. 2023’te 143 kalem var. Ringin ortasına atılan havluyu gördünüz değil mi?” ifadelerini kullandı.

ORTALAMADA ÇIKIŞ VAR

Ekonomist Mustafa Sönmez de, “TÜFE’de Ocak 2023 yıllık artış, yüzde 58 dolayında görünürken, 12 aylık ortalamanın yüzde 72,5 olduğu anlaşılıyor. Kira artışlarında 12 aylık ortalaması dikkate alınır ve gerçek fiyat artışları bu kalemdir. Bu ortalamada iniş değil çıkış var. Güya marketler fiyat sabitliyordu!” dedi. Ekonomist Atilla Yeşilada da, “TÜİK’te kadro değiştikçe, enflasyon yükseliyor. Ocak TÜFE yüzde 6,65.... Uçtu bile daha cebe girmeyen zamların koca bir dilimi” ifadesini kullandı.

Haber Merkezi