Enflasyonun geçici olduğunu düşünüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği 65. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu. Nebati bugün açıklanacak ilk çeyrek büyüme oranlarındaki beklentiye ilişkin olarak “Öncü göstergeler büyümenin 2022 ilk çeyrekte yüzde 7 olacağına işaret ediyor” diye konuştu.

Nebati enflasyonun dışsal faktörlere bağlı olduğunu belirterek “Enflasyondaki yükselişte arz yönlü maliyet artışı faktörlerin ön plana çıktığını ve bu nedenle enflasyon görünümdeki bozulmanın geçici nitelikte olduğunu düşünüyoruz” dedi. Nebati’nin konuşmasında, “Küresel ekonomi zor bir dönemden geçiyor. Emtia fiyatlarındaki yüksek artışlar, tedarik zincirinde yaşanan sorunlar ve taşımacılıkta artan fiyatlar tüm dünyada enflasyonun sert bir biçimde yükselmesine sebep oldu. Bugün gelişmiş ülkeler son 40 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor” ifadelerini kullanırken, enflasyona dair şu cümleleri kullandı: “Enflasyonla mücadeleyi en önemli önceliğimiz olarak görüyor ve bu kapsamda adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Enflasyondaki yükselişte arz yönlü maliyet artışı faktörlerin ön plana çıktığını ve bu nedenle enflasyon görünümdeki bozulmanın geçici nitelikte olduğunu düşünüyoruz. Enflasyonla mücadeleyi sadece devletin çözeceği bir sorun olarak görmüyoruz. Tüm paydaşlarla ortak hareketi gerektiren çok kapsamlı bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Sektörlerimizle tam bir koordinasyon halindeyiz. Milletimizi enflasyona ezdirmemek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

Haber Merkezi