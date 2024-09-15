Enflasyonun sebebi ücretler değil

DİSK Mersin’de “Geçinemiyoruz” mitingi düzenledi.

Mitinginde konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Türkiye’de enflasyonun nedeni işçinin, emekçinin ücreti değil. Enflasyonun nedeni dolarizasyon. Şirketlerin, bankaların aşırı kârları, arz problemleri. Ülkeyi üretimden koparmak enflasyonun nedeni. Ücretleri baskılayarak enflasyonu düşüreceğiz dediler. Asgari ücrete ara zam yapmadılar. Ne oldu? Milyonları açlıkla yüz yüze bıraktılar. Ama enflasyon hedeflerini 8 puan yükseltmek zorunda kaldılar” ifadelerini kullandı. “Herkesi asgari yaşama mahkum ediyorlar” Çerkezoğlu şöyle dedi: “Herkesi asgari ücrete, herkesi asgari emekli maaşına, herkesi asgari bir yaşama mahkum etmeye çalışanlardan hesap sormak için bir aradayız. Adını doğru koyalım: Bugün yaşadığımız bu ağır tablo, bu işsizlik, bu yoksulluk, bu hayat pahalılığı bir tesadüf değildir. Ülkeyi yöneten iktidarın ekonomi kurmaylarının, o sık sık değişen maliye bakanlarının beceriksizliği ve iş bilmezliği değildir. 22 yıldır ülkeyi yöneten iktidarın tercihlerinin sonuçlarını yaşıyoruz.” Ankara - anka

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