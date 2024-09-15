"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EYLÜL 2024 PAZAR - YIL: 55

Enflasyonun sebebi ücretler değil

15 Eylül 2024, Pazar 12:00
DİSK Mersin’de “Geçinemiyoruz” mitingi düzenledi.

Mitinginde konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Türkiye’de enflasyonun nedeni işçinin, emekçinin ücreti değil. Enflasyonun nedeni dolarizasyon. Şirketlerin, bankaların aşırı kârları, arz problemleri. Ülkeyi üretimden koparmak enflasyonun nedeni. Ücretleri baskılayarak enflasyonu düşüreceğiz dediler. Asgari ücrete ara zam yapmadılar. Ne oldu? Milyonları açlıkla yüz yüze bıraktılar. Ama enflasyon hedeflerini 8 puan yükseltmek zorunda kaldılar” ifadelerini kullandı.

“Herkesi  asgari yaşama mahkum ediyorlar”

Çerkezoğlu şöyle dedi: “Herkesi asgari ücrete, herkesi asgari emekli maaşına, herkesi asgari bir yaşama mahkum etmeye çalışanlardan hesap sormak için bir aradayız. Adını doğru koyalım: Bugün yaşadığımız bu ağır tablo, bu işsizlik, bu yoksulluk, bu hayat pahalılığı bir tesadüf değildir. Ülkeyi yöneten iktidarın ekonomi kurmaylarının, o sık sık değişen maliye bakanlarının beceriksizliği ve iş bilmezliği değildir. 22 yıldır ülkeyi yöneten iktidarın tercihlerinin sonuçlarını yaşıyoruz.”

Ankara - anka

Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze 345 gündür yoğun saldırı altında

    "Doğrulanmış ilan" uygulaması başladı

    Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamayla ilgili son durum? - "Yaralılarımızdan ikisi entübe durumda"

    Motosiklet sayısı ilk defa 5 milyonu geçti

    AİHM kararları acilen uygulanmalı

    Soykırım görünenden de öte

    İstanbullular kıt kanaat geçiniyor

    Tek adam rejimi dibe vurdurdu

    Her 3 çocuktan biri yoksulluk sınırında

    Müteahhitler de yurt dışına yöneldi

    Bu savaşa daha nereye kadar izin vereceğiz?

    İşsizlere haciz

    Batık borçlar üçe katlandı

    İsrail’le “bitti” denilen ticaret devam ediyor

    Sorunlar çözülmüyor

    Rusya: İngiltere'ye sert ve ölçülü tepki vermeye devam edeceğiz

    BM: Nükleer savaş söylemleri endişe verici

    Hollanda'da tartışmalı gündem: Göçmen OHAL'i

    İzmir'de Gölcük Gölü'nde toplu balık ölümleri alarmı!

    Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi bugün defnedilecek

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Örnek bir haslet
    Faruk ÇAKIR

    Milleti bu ‘güzel konuşmalar’ yanılttı!
    Mehmet KARA

    Toplumsal çürüme
    İbrahim Aktaşcı

    Yağdır Mevlâ’m su
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Misbah ERATİLLA

    Beklenmeyen yardım
    Risale-i Nur'dan

    Zat-ı Ahmediyenin (asm) nuruyla âlemin şekli değişti
    Adnan NACİR

    Yoksuzluklar ülkesi
    Sami CEBECİ

    İslâm birliği için ilk adım ve Selâhaddin Eyyubî

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.