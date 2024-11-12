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12 KASIM 2024 SALI - YIL: 55

Enflasyonun tahribatı büyük

12 Kasım 2024, Salı 18:17
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ekonomi gündemine ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

Yıl sonuna doğru yaklaşırken 2024’e ilişkin görüşlerini paylaşan Bahçıvan, bu yılı değerlendirmeden önce çok zorlu ve tahribatı yüksek bir dönemin yaralarının sarılmaya çalışıldığını unutmamak gerektiğine işaret etti. Bahçıvan, “Fakat geçen günler gösteriyor ki tahribat düşündüğümüzden çok daha fazlaymış” diye konuştu. Ekonomim’in haberine göre asgari ücret konusuna da değinen Bahçıvan, “İki tarafla da empati yapılması gereken bir süreçteyiz. Bir tarafta en önemli ortağımız ve sanayimizin üretim gücünün temel tamamlayıcısı olan çalışanlarımız ve hayatları var. Bir taraftan da en önemli maliyet faktörü olan işgücünün rekabette oluşturduğu değerler var” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

 

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