Epgis: Dayanacak gücümüz kalmadı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), oluşan akaryakıt zammından mağdur olduklarını belirterek, asgarî ücret zammı oranında kar marjlarının yükselmesini talep etmişti.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: “Yapılan her zam; bize yeni sermaye ihtiyacı demek. Yapılan her zam maktu olan kâr marjımızı yüzdesel olarak daha da aşağı düşürüyor. Sermayemiz eridi, dayanacak gücümüz kalmadı. İşletmelerimizi kapatmak istemiyoruz.”

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