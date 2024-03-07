Erdoğan’a göre enflasyon bugünden yarına düşmez

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Elazığ’da düzenlediği mitinge katıldı.

Erdoğan, “Tüm dünya gibi bizim de en büyük sıkıntımız enflasyonun tetiklediği hayat pahalılığıdır. Covid salgının ve ardından Rusya-Ukrayna arasında başlayan savaşın olumsuz etkileri ekonomide devam ediyor. Bugün Avrupası’ndan Amerikası’na varıncaya kadar herkes enflasyonu dizginlemek için çeşitli adımlar atıyor, çareler arıyor. Enflasyonu indirmek bugünden yarına olacak bir şey değil” ifadelerini kullandı. AA

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