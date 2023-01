ESK, ete yüzde 26 zam yaptı

Mağazalarının önündeki kuyruklarla gündeme gelen Et ve Süt Kurumu (ESK), 2023’ün ilk zammını üreticiden satın aldığı karkas ete yaptı.

ESK, 2 ocaktan itibaren geçerli olmak üzere büyükbaş hayvan eti alımında kilo başına 13-26, küçükbaş hayvan eti alımında ise kiloda 5-8 lira arasında artış yaptı. Ekonomim.com’dan Ali Ekber Yıldırım’ın haberine göre alım fiyatları piyasa fiyatlarının çok gerisinde kalan Et ve Süt Kurumu’nun bu zamdan sonra et satış fiyatına da zam yapması bekleniyor. ESK, küçükbaş hayvan alım fiyatlarında da artış yaptı. Kuzu etinde en düşük 70 lira olan kilo başına karkas et fiyatı 75 liraya, en yüksek 94 lira olan fiyat 99 liraya yükseltildi. Kıvırcık ırkı kuzulara kiloda 10 lira kıvırcık kuzu primi verilecek.

Haber Merkezi