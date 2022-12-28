'Eskiden insanlar kıyafet isterlerdi şimdi yiyecek istiyorlar'

Türkiye Yardımseverler Derneği Sinop Şube Başkanı Sevim Ünaldı, insanların seneler geçtikçe durumlarının daha da kötüye gittiğini belirterek, şunları söyledi:

“Eskiden insanlar kıyafet isterlerdi. Şimdi kıyafet istemiyorlar. ‘Yiyeceğe ihtiyacımız var, paraya ihtiyacımız var’ diyorlar. Giyim eşyası isteyen çok oluyor, ev eşyası isteyen oluyor. Dışarıdan gelenler çok oldu bu ara. Yabancı uyruklu vatandaşlar gelip ev eşyası istediler. Kanepe, yatak, yorgan, battaniye ve yorgan isteyenler oldu. Biz de onları diğer derneklere yönlendiriyoruz. Gidip oradan alıyorlar. Ulaşamayanlar tekrar bize geliyorlar. Onlara da elimizden geldiği kadarıyla yardım ediyoruz. 70 tane üyemiz var. Biz kendi evimizden bile eşya yardımı yapıyoruz. Çocuk okutan insanların durumu daha ağır. Çocuklar senin ne çektiğini bilmiyorlar ki. Anlatamıyorsun çocuklara. Çocuk istiyor, ‘hayır’ diyor, ‘alacaksın’ diyor. Ne yapacaksın? Önceki senelerde en fazla 50 insan civarı artış oluyordu. Bu sene daha çok arttı”

Sinop - anka

