Esnaf, araç muayene ücretini karşılayamıyor

TESK GENEL BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN, PANDEMİ SÜRECİNDE ULAŞIM SEKTÖRÜNDEKİ ESNAFIN ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİNİ KARŞILAMAKTA ZORLANDIĞINI BELİRTEREK, ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTEDİ.

Araçlar için her yıl zorunlu olan fenni muayene ücretlerinin makul seviyeye çekilmesi gerektiğinibelirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren esnafımızın en büyük sorunlarından biri muayene ücretlerinin çok yüksek olması. Her yıl enflasyon oranında gelen zamla birlikte nakit olarak ödenen muayene ücretleri esnafımızın belini büküyor. Özellikle pandemi sürecinde esnafımızın işlerinin sekteye uğradığı göz önünde bulundurularak araç muayene ücretleri düşürülmeli” dedi.

Ulaşım sektöründeki esnafın özellikle pandemi döneminde araç muayene ücretlerini karşılamakta zorlandığını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren taksi, dolmuş, servis araçı, kamyon, otobüsvb.gibi ticarî araçlar her yıl araçlarını muayene ettirmekle yükümlü. Ancak pandemi döneminde bütün sektörlerde olduğu gibi ulaştırma sektöründeki esnafımızın da işleri büyük ölçüde azaldı. Otobüsçü esnafımız şehirlerarası kısıtlamalar nedeniyle uzun süre iş yapamazken eğitim-öğretime ara verilmesinden dolayı okul servis araçları 6 aydır kontak açmadı. Ancak iş yoğunluğu ve müşteri kapasitesi azalan hatta iş yapamayan esnafımızın birçok sabit gideri var. Bunlardan biri de her yıl zorunlu olan araç muayeneleri. Esnafımızın mağduriyetinin önlenmesi için araç muayene ücretleri daha makul seviyelere çekilmeli” şeklinde konuştu.

Ankara - Ahmet Terzi

