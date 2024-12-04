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4 ARALIK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Esnaf da müşteri de şikâyetçi

04 Aralık 2024, Çarşamba 07:16
Sinop’ta pazarda ceviz satan emekli Fikret Şahin, “Emekli maaşım yetse ne işim var benim burada?” diye yakınırken, müşteri Gül Han ise “Çok pahalı. İki kişiyiz yarım kilo ancak alabiliyoruz. Samimiyetimle söylüyorum gerçekten bunalıma giriyorum” şeklinde konuştu.

Sinop’ta pazarda ceviz satan emekli Fikret Şahin, alım gücünün düşmesi ve artan maliyetler nedeniyle satışların azaldığından şikayet etti. Fikret Şahin, şöyle konuştu: “Fiyatlarımız şu anda 175-180 lira. Bir ay önce 130-140 liraydı. 100 liraya da sattım ama şimdi ceviz tamamen kurudu. Kuruduğu için biraz da azaldı. Fiyatlar ister istemez yüksek gidiyor. Emekli maaşım yetse ne işim var benim burada? Bir de benim torunlarım var. Üniversiteye gidiyorlar. Onlara harçlık gönderiyorum sürekli. Yapmak zorundayım.” Ceviz satan Nezahet Tekin, “Ceviz fiyatları 100 liradan 200 liraya kadar var. İç ceviz ise 100 liradan 400 liraya kadar çıkıyor. Satışlarımız çok düşük.  İnsanlarım alım gücü çok az” diye yakındı.

Sinop - anka

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