Esnaf: Dayanacak gücümüz kalmadı

Esnaf, sattıkları ürünlere gelen zamlardan ve artan kira fiyatlarından şikayet etti.

Kilis Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler, “Şu anda en büyük sıkıntıyı çeken kesim, esnaf kesimidir. Çünkü her gün fiyatlar değişiyor, her gün zam geliyor. Bugün esnafımız, satmış olduğunu raflara tekrar koymakta sıkıntı çekiyor. Bugün 10 liraya sattığını yarın 12 liraya alamıyor. Biz, çok büyük bir mücadele içerisindeyiz. Üç harfli marketler esnafı bitirme noktasına geldi. Buradaki kanunsuzluk çok büyük haksız rekabeti tetikliyor” dedi. Denizli Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği ise “Alım gücü zayıfladı. Maalesef esnafımız pandemiden çıktı sıkıntılı, depremden çıktı sıkıntılı. Gerçekten zor durumda. Kredilerle esnafımızın desteklenmesi lazım” diye konuştu. Ankara - Anka

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