Esnaf en az 800 kWH elektrik tüketiyor

Esnafın elektrik faturalarının altından kalkamadığını vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik zamlarının geri alınması ve esnafa özel bir tarife uygulanmasını istedi.

Esnafn en az 800 kilovatsaat elektrik tüketimi yaptığı için kademeli tarifede kademenin 210 kws’ye çıkartılmasının esnafımıza fayda sağlamadığını söyleyen Palandöken, “Akaryakıta gelen zamlar başta olmak üzere birçok kalemde yaşanan artışlar esnafımızı zaten zorlarken kiradan çok gelen elektrik faturaları öde- nemez hale geldi. Biriken borçlar nedeniyle de yapılandırması bozulan esnafımız zor zamanlardan geçiyor. Bu nedenle elektrikteki zamlar geri alınmalı. Esnafa özel bir tarife uygulanmalı. En azından belli bir süre bu zamların sübvanse edilmesi gerçekten esnafımızın en büyük beklentisi haline geldi” dedi. Ankara - Adnan Solmaz

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