Esnaf faturalardan başka bir şey düşünemez halde

Edirneli esnaf, yüksek elektrik faturalarından yakındı. Tava ciğer lokantası işletmecisi Erdal Akgün, “Geçen yıl 5-6 bin lira gelen elektrik faturaları 22-23 bin liralara kadar dayandı çünkü ısıtma da soğutma da hepsi elektrikle oluyor.

Hijyen hizmet için bunu mutlaka yapmamız lazım. Klima çalıştırıyorsun, buzdolapları var, bizim sektörümüzde gerçekten soğutma çok önemli. Elektrik sarfiyatı can yakıcı, yürek sızlatıcı. Bu şartlarda esnafın ayakta durmasının mümkünatı yok. Bu konularla da hiç kimsenin ilgilenmemesi de bizleri üzüyor. Mutlaka ve mutlaka bu işe bir şeyler yapmak lazım. İnanın bu işlerin altından kalkamıyoruz. Pandemi döneminde elektrik faturası üç ay ödenmeyecek denildi. İnanın hala daha onlarla boğuşan esnafımız var. Bu iş böyle gitmez diyoruz” dedi. Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz, devletin esnafın elektrik faturasına destek vermesini istedi. Edirne - Anka

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