"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 KASIM 2022 CUMA - YIL: 53

Esnaf faturalardan başka bir şey düşünemez halde

24 Kasım 2022, Perşembe 21:03
Edirneli esnaf, yüksek elektrik faturalarından yakındı. Tava ciğer lokantası işletmecisi Erdal Akgün, “Geçen yıl 5-6 bin lira gelen elektrik faturaları 22-23 bin liralara kadar dayandı çünkü ısıtma da soğutma da hepsi elektrikle oluyor.

Hijyen hizmet için bunu mutlaka yapmamız lazım. Klima çalıştırıyorsun, buzdolapları var, bizim sektörümüzde gerçekten soğutma çok önemli. Elektrik sarfiyatı can yakıcı, yürek sızlatıcı. Bu şartlarda esnafın ayakta durmasının mümkünatı yok. Bu konularla da hiç kimsenin ilgilenmemesi de bizleri üzüyor. Mutlaka ve mutlaka bu işe bir şeyler yapmak lazım. İnanın bu işlerin altından kalkamıyoruz. Pandemi döneminde elektrik faturası üç ay ödenmeyecek denildi. İnanın hala daha onlarla boğuşan esnafımız var. Bu iş böyle gitmez diyoruz” dedi. Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz, devletin esnafın elektrik faturasına destek vermesini istedi.

Edirne - Anka

Okunma Sayısı: 202
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Düzce'de vatandaşlar çadırlarda konaklamaya devam ediyor

    Öğretmenler de dert küpü

    İsveç: Terör saldırılarına karşı Türkiye'nin kendini savunma hakkı var

    Endonezya'daki depremde kaybolanlar aranıyor

    Deprem toparlanma alanları yeterli değil

    Düzce'deki deprem sebebiyle Sakarya'daki 45 yapıda hasar oluştu

    Öğretmenlerin yüzde 83’ü yoksulluk sınırının altında

    Bediüzzaman’ın Ankara’ya gelişi konuşulacak

    Çocuklar sosyal medya travmasıyla karşı karşıya

    Dünya Kupası taraftarları İslam’la tanışıyor

    Asgari ücret açlık sınırına yetişemiyor

    Tek çözüm hür düşünce, demokrasi ve adalet

    Üç seçmenden ikisi parlamenter sistem diyor

    Vergi zamları enflasyonu solladı

    Bunun adı ‘teslimiyetçi normalleşme’

    6 aylık ömrünüz kaldı

    Fransa, Almanya ve İtalya'yı sert bir dille eleştirdi

    BM: Yemen'de 2 milyon kişi insani yardımdan mahrum kaldı

    ''Rusya, Moldova'yı karanlıkta bıraktı''

    Şiddetli bir depremde İstanbul'daki 491 bin binanın hasar alması bekleniyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Napolyon değil, Eyyubi
    Cevher İLHAN

    “Amerikan projesi” uygulanıyor
    Genel

    Öğretmenler de dert küpü
    Genel

    Düzce'de vatandaşlar çadırlarda konaklamaya devam ediyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Öğretmen Asr-ı Saadet eğitim modelinden haberdar mı?
    Risale-i Nur'dan

    Küre-i arz, emir tahtında depreniyor
    Orhan Ali YILMAZ

    Bankalar, sizin neyiniz olur?..
    M. Latif SALİHOĞLU

    Doğru tarihin bir tarifi
    Yaşar Olğun

    Üzülme, Allah affedicidir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.