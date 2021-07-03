Esnaf her şeye rağmen umutlu

Türkiye’de koronavirüsü salgınında yeni normalleşme 1 Temmuz itibariyle başladı.

Salgın sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı uygulamaları ve şehirler arası seyahat kısıtlamalarının yanı sıra esnafa yönelik alınan tedbirler de kaldırıldı. Kademeli normalleşmenin başladığı 1 Haziran’dan itibaren saat ve müşteri kısıtlamasıyla açılan kafe ve restoranlarda da bu kısıtlamalar kalktı. Şehirler arası ve şehir içi otobüs, minibüs gibi bütün toplu taşıma araçlarında da yarı kapasiteyle yolcu taşınması kuralı sona erdi. Yeni normalleşmeyle kısıtlamalardan kurtulan esnaf, işlerinin açılacağından umutlu. VOA Türkiye’nin haberine göre, bir dolmuş hattında hareket memurluğu yapan İbrahim Kahraman toplu taşımada tam kapasiteyle yolcu taşınmaya başlanmasından dolayı işlerinin eskiye döneceğinden umutlu: “Bu pandemi döneminde çok zorluk çektik şoför esnafı ve mal sahipleri olarak. Önümüzdeki günlerde iyi şeyler bekliyoruz” diyen Kahraman salgın döneminde yaşadıklarını şöyle anlattı: “Yolcu taşıma kapasitemiz düştü. Mazot her zaman pahalandı. Parçalar pahalı; bir lastik bin lira oldu. Hiçbir zaman için para kazanamadık. Hep kenardan köşeden, borçla, kredi kartıyla işlerimizi çevirmeye çalıştık. Yasak dolayısıyla araçlarımız kapalı kaldı. Kapalı kaldığı sürede hiçbir destek alamadık. Çok zorluklar çektik.”

Yasakların kalkmasından memnunuz

Yeni normalleşmeyle birlikte artık tam kapasite müşteri kabul edebilen işletmelerden biri de restoranlar. Karşıyaka’da bir restoranda kebap ustası olarak çalışan Paşa Türkmen, “Yasakların kalkmasından tabii ki memnunuz. Esnaf bu sayede nefes alacak. İşyeri sahiplerimiz zor durumda. Aynı zamanda biz de zor durumda kaldık. Çok boşta kaldık. Zarar büyüktü. Yarı yarıya kapasite kurtarmadı. Paket servisimiz de olmadığı için bir dönem kapalı kaldık. Normalleşmeyle inşallah her şey düzelir” dedi. Koronavirüsünde aşılanmanın hızlanmasıyla sektörde yeniden kısıtlamalara dönülmesini beklemediğini de kaydeden Türkmen, maskelerden de kurtulmak istediklerini sözlerine ekledi.