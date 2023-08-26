Esnaf hiç bu kadar perişan olmamıştı

Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Yıllardır esnaf ziyaret edip hal hatır sorarım; çok dertli insanlarla karşılaştım ama esnafın ve vatandaşın halini bu yıl ki kadar kötü görmedim” dedi.

CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde ve ilçelerinde esnaf ziyaret edip pazaryerlerini gezdi. İzlenimlerini aktaran Gürer, “Yıllardır esnaf ziyaret edip hal hatır sorarım; çok dertli insanlarla karşılaştım ama esnafın ve vatandaşın halini bu yıl ki kadar kötü görmedim” dedi. Gürer, esnaf ziyaretleri kapsamında, Ulukışla ilçesinde dönerci dükkanını işleten Can Masak’ın sorunlarını dinledi. Gürer’e dert yanan Can Masak, “Ekmek 6 lira, patates 15 lira, tavuk 70 lira oldu. 1500-2 bin lira elektrik faturası ödüyorum. Bu şartlarda döneri kaç liraya satıp, kaç lira kar edeceğim? Sıkıntı büyük.” dedi.

DÜKKANI SATIP...

Dükkanı satılığa çıkardığını belirten dönerci dükkanı işletmecisi Can Masak, “Burada çalışan bir kişinin sigorta primi 5 bin lira oldu. Şartlar çok ağırlaştı. Burayı satıp bir yerde işçi olarak çalışmayı düşünüyorum. Suriyeli, Afganlı mülteciler gibi yurtdışına kaçak da olsa gidip çalışacağım. 2 bin 500 -3 bin dolar maaş alsam buranın parasıyla 100 bin lira eder. Burada durmaktan iyi” diyerek, yaşadıkları sorunları sıraladı.

BÖYLESİNİ HİÇ GÖRMEDİM

Yıllardır her fırsatta esnafın ve halkın arasına girdiğini, onların sorun ve taleplerini hep birinci ağızdan dinlediğini hatırlatan Gürer, “AKP döneminde sorunlar hep oldu, insanlar, toplumun tüm kesimleri ekonomik açıdan büyük sıkıntılar çekti ve çekmeye devam ediyor. Ancak bu yıl tablo çok daha vahim. Dükkanını satıp bir yere işçi olarak girmek isteyen var, pazarcı pazara getirdiği birkaç ürünü aldığı fiyattan aşağı satarak müşteri tutmaya çalıştığını anlatıyor. Terzide yama yaptıran, ayakkabı tamircisinde pençe yaptıran sayışa artmış durumda. Pazarcı esnafının nakliye masrafı, Adana’dan Mersin’den getirdiği ürünün satışından çok daha fazla tutar duruma ermiş. Esnaf sigorta yaptıramaz, vatandaş canı çektiği meyveyi alamaz duruma gelmiş. Nereden ucuz ekmek alırım diye fırın gezen vatandaş var. Böyle bir ortamda ne esnaf ne de vatandaş mutlu” şeklinde konuştu.

İSTANBUL - SEYHAN ŞENTÜRK