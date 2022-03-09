Esnaf kapanma noktasında

Niğde Milletvekili Fethi Gürer, ekonomik krizin vatandaşın alım gücünü büyük oranda düşürdüğünü belirterek, girdi maliyetlerindeki artış sebebiyle iş yapamayan esnafın ise kapanma noktasına geldiğini söyledi.

Esnaf ve tüketiciyi olumsuz yönde etkileyen ekonomik durumun, giderek kapanan iş yeri sayısını arttırdığına dikkat çeken Gürer, elektrik, akaryakıt gelen zamlara, dar ve sabit gelirlilerin ekonomik krizin etkisi ile alım gücü düşmesi ile bütçesini kısmasının doğrudan etkilediğini belirtti. Gürer, “Girdi maliyetlerine gelen sürekli zamlar raf fiyatlarına yansıması vatandaşın alım gücü büyük oranda düşürdü. Çiftçi, emekli, işçi alım gücü daralması doğrudan esnafa da yansıdı. AVM ile dara düşen küçük esnaf birde daralan ticaret ve değişen alım koşulları ile sorun yaşamaya başladı. Veresiye defterleri giderek kabarıyor. İş yerleri geçmişten gelen varlığını tüketiyor. Vardan tüketiyor. İş yerlerinde esnafta denge kaçtı. Gelir gider hesabı şaştı.İş yapamayan esnaf siftahsız dükkân kapatıyor” dedi. Ankara - Ahmet Terzi

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