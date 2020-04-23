Esnaf karamsar

VOA- Türkiye genelinde koronavirüs salgınıyla mücadelede olağanüstü tedbirlerin alınması ve insanların salgın tehdidinden dolayı dışarıya çıkamaması, ülkedeki birçok işletmeyi olumsuz yönde etkiledi.

İstanbul’da farklı sektördeki işletmeler de bu sebeple ya geçici olarak kapanma yolunu seçti ya da kısıtlı olarak hizmet vermeye devam ediyor. Amerikanınsesi’nin haberine göre, uzun yıllardır büfe işletmeciliği yapan Ömer Yılmaz, “Dokuz işçimiz vardı, ama şu anda ben, oğlum ve bir işçimiz kaldı. Kafeteya tarafımız kapalı bir tek büfemiz çalışıyor. Onda da bildiğiniz gibi sadece paket servisimiz var. Yüzde 20 işimiz kaldı diyebilirim. Kendimizi çevirmeye çalı- şıyoruz. Yaklaşık bir aydır virüsten dolayı çok kötü durumdayız. İşçilerimiz çok mağdur oldular. Kira, elektrik, su, doğalgaz ödemeleri var. Şu anda çok kötü durumdalar” dedi.

DİREKT YIKILDIK

Salgın öncesinde İstanbul’da yerli ve yabancı turistlerin en önemli uğrak yerlerinden biri olan İstiklâl Caddesi de koronavirüsten olumsuz yönde etkilendi. İstiklal Caddesi’nde hediyelik eşya dükkânı işleten Kadir Ustaoğlu, virüsün sebep olduğu ekonomik krizi anlatırken, “Biz etkilenmeyi geçtik, direkt yıkıldık. Biz turistle dönen bir esnafız. Turist olmadığı zaman bizim evimize ekmek götürme şansımız olmuyor. Devletten şu ana kadar herhangi bir esnafa yardımı söz konusu değil. Düşüncelerimiz her geçen gün karamsarlaşıyor. Ben 1 ay daha idare edebilirim. Çünkü görüyorsunuz cadde bomboş” diye konuştu.