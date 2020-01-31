Esnaf kepenk kapatıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer TBMM’de yaptığı konuşmada çiftçiler gibi esnaflarında büyük sorunlar yaşadığını ve kepenk kapattığını söyledi.

Gürer, “Çiftçilerimiz gibi esnaflarımız da büyük sıkıntı yaşamaktadır, sicil affı büyük beklentidir. 2019 yılı parasal tutarı 21 milyar olan toplam 916.169 senet vadesinde ödenmediği için protesto olmuştur. UYAP istatistiklerine göre 1 Ocak-26 Ocak 2020 günleri arasında toplam 619.771 yeni icra dosyası açılmıştır. Aynı dönemde sonuçlanan dosya sayısı ise 528.995 olmuştur.” dedi.

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Esnafın sesine kulak verilmeli

Esnaf ve sanatkârın hükümetten beklentileri olduğunu dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yaklaşık 2 milyon esnaf ve sanatkârımızın hükümetten olmazsa olmaz talepleri var. Esnaf ve sanatkârımız bu taleplerin karşılanmasını dört gözle bekliyor. Ekonominin barometresi olan esnafın taleplerinin yerine getirilmesi ekonomiye olumlu yönde yansır. Bu taleplerimizin kısa zamanda yerine getirilmesi için ilgili birimlere taleplerimizi ilettik” dedi.