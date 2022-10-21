Esnaf kepenk kapatmaya devam ediyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2022 Eylül’e ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, eylül ayında 2 bin 66 şirket kapandı ve yılın ilk 9 ayında toplamda 15 bin 864 şirket kapanmış oldu.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 16, kapanan kooperatif sayısı yüzde 11,3 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,6 azaldı. Eylül 2022’de, kapanan şirket sayısı 2021’in aynı ayına göre yüzde 25,8 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8, kapanan kooperatif sayısı yüzde 26,2 azaldı. 2022’nin ilk 9 ayında ise, 2021’in ilk 9 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 62,7, kapanan kooperatif sayısı yüzde 24,9 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,6 arttı. Sözcü’nün haberine göre Eylülde kapanan şirket ve kooperatiflerin; 654’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 291’i imalat, 237’si inşaat sektöründe yer aldı. Haber Merkezi

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