Esnaf kredi borcunu krediyle ödüyor

Ekonomik kriz ortamında büyük şirketler yapılan hesaplamaya göre kârlarını yüzde 200’ün üzerinde artırırken, çok sayıda küçük ve orta boy işletme ise çarkları kredi borçlanmalarıyla çeviriyor.

Bankalardan aldıkları krediyle ayakta durmaya çalışan binlerce KOBİ, ödemesi gelen kredilerin üstesinden de yeni ‘kredi destek paketleri’ ile gelmeye çalışıyor. Bu zincirin kopması halinde yaşanabilecek iflasların, bankaları da vuracağı endişesi yaşanıyor. Gazete Duvar’ın haberine göre, borcu borçla çevirerek ayakta kalan küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) kullandığı kredi hacmi 700 milyar lirayı geçti. KGF’den yararlanan işletme sayısı ise geçen yıl 462 bini buldu. Haber Merkezi

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