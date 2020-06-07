Esnaf normale geçemedi

İş yerini açan esnafın kazancının pandemi süreci öncesi gibi normalleşmediğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “1 Haziran’dan itibaren çoğu esnaf kolumuz iş yerini açtı, birçok kısıtlama kaldırıldı ve ülkemiz normalleşme sürecine başlamış oldu. Fakat pandemi sürecinde iş yeri kapalı olan ya da açık olsa bile günü kurtaracak kadar bile kazanamayan esnafımızın kazancı halen normalleşmedi. Vatandaşlar halen tedbir amaçlı, endişe duyarak eskisi gibi alış veriş yapmıyor. Lokantaya gitmiyor. Halbuki bakkalımızın, berberimizin, lokantacımızın, manavımızın, terzimizin iş yeri, şoför esnafımızın taksisi, dolmuşu her zamankinden daha hijyenik, daha dikkatli ve temiz. Örneğin kuaför ve berberlerimiz kişiye özel tek kullanımlık önlük ve eldiven kullanıyor. Bakkallarımız sırayla müşteri alıp dezenfekte işlemleri devamlı yapıyor. Vatandaşlar tedbirlere ve kurallara uyarak normal hayatına dönmeli ve her zamankinden daha hijyenik bir ortam olduğunu unutmamalı” diye konuştu.

Ankara - Fatih Karagöz