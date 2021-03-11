Türkiye’de, resmi açıklamaya göre, ilk Corona vakasının görüldüğü günden bu yana tam bir yıl geçti.

Bu bir yıl, zaten ekonomik sıkıntılarla boğuşan esnaf için yıkıcı oldu. Sadece Mersin’de Mart 2020-Eylül 2020 tarihleri arasında bin 100 esnaf kepenk kapattı. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’nin (MESOB) verilerine göre, bu süreçte 45 binden fazla kişi işsiz kaldı. MESOB’un Ekim ayı sonunda açıkladığı rapora göre, iş yerlerinin en çok kapandığı ilçeler Toroslar, Mezitli ve Tarsus. Ekrem Yılmaz, Mezitli’de esnaf. Mersin’e has kerebiç ve cezerye tatlıları üreten bir şirketin ilçedeki şubesini işletiyor. VOA Türkçe’ye konuşan Yılmaz, “Esnaf olarak bittik bir yıl çerçevesinde. Artı, esnafa kira yardımı yapılıyor yok bin lira, yok 500 lira, ben kendim başvurdum, bura için dedi ki “Şirkettir, ödemiyoruz.” İzmir’deki işyerim için başvurdum o da “Emeklisin” diyerek oraya da ödemediler. O da bir hayal yani. Kesinlikle kira yardımı falan olmadı.” dedi.