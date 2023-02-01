Esnaf primini yatıramıyor

Primlerini ödemekte zorlanan esnaf, 9 bin gün prim koşulu nedeniyle emekliliği de hayal olarak görüyor.

Esnafın 2022 yılında ödediği bin 908 lira olan BAĞ-KUR primi 2023 yılında 2 bin 952 TL oldu. Ankara’da Ulus’ta 11 yaşından itibaren çanta imalatında çalışan Feyyaz Adıgüzel, “Ürüne yansıtıp BAĞ-KUR’umuzu ödemek istersek ürün fiyatları şişiyor. Ürün fiyatları şiştiği zaman üretim azalıyor, az kişi çalıştırmak zorunda kalıyorsunuz” derken; Göksel Sönmez, “Emekli olmak istiyoruz ama hayal bile edemiyoruz” dedi. Emekli olmasına karşın çalışmaya devam etmek zorunda olduğunu söyleyen ayakkabı üreticisi Rüstem Tunç ise “Yeni gelecek farklarla emekli maaşımız 6 bin-6 bin 200 lira gibi bir rakam gözüküyor. Edebiyat yapmıyoruz, anlattığımız hep yaşadığımız şeyler” dedi. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 183

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.