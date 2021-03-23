Esnaf satamıyor, vatandaş alamıyor

Vatandaşın alım gücünün düştüğü İçİn geçen yıllara göre satışlarının yarı yarıya azaldığını belİrten pazarcı esnafı, “Çoğu zaman sebze ve meyveye kâr koymadan satış yapıyoruz, ama yİne de ürünlerİn bİr kısmı elİmİzde kalıyor” dedİler.

AHMET TERZİ - ANKARA

İlçe pazarlarında vatandaşın fiyat artışlarından yakındığı Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e pazarcı ve iş yeri sahibi esnaflar da dert yandı. Vatandaşın alım gücünün düştüğü için geçen yıllara göre satış oranlarının yarı yarıya azaldığını belirten pazarcı esnafı, “Çoğu zaman sebze ve meyveye kâr payı koymadan satış yapıyoruz, ama yine de ürünlerin bir kısmı elimizde kalıyor” dediler. Gelirlerinin ve alım güçlerinin daraldığını, üniversite mezunu çocuklarının iş bulamadığı için evde oturduğunu anlatan vatandaşlar ise seçimi iple çektiklerini ifade ederek, “AKP’ye oy verdik bu hale geldik. Bunlara daha oy moy yok!” dediler.

Kadınlar dertli

Gürer’i işsizlik, istikrarsızlık ve hayat pahalılığından muzdarip olduklarını belirten vatandaşlar pazardaki ürünlerin fiyatlarının her hafta zamlandığını söylediler. Vatandaşlar, “Her gün yeni zamlarla uyanıyoruz. Bir yıl içinde alım gücümüz yarı yarıya düştü. Geçen yıl 2 poşet sebze meyve aldığımız parayla bu yıl 1 poşeti bile dolduramıyoruz” dediler. Fiyatlar bir nebze düşer umuduyla geç vakitte pazar yerlerine gelen kadınlar ise umduklarını bulamadı. Gürer’i dert yanan kadınlar, “Pazara gidecek gücümüz de kalmadı. Pahalılıktan hiçbir şeyin yanına varılmıyor. AKP’ye oy verdik pişman olduk. Hiçbir zaman böyle sorun yumağı bir dönem yaşamadık” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

VATANDAŞ SEÇİMİ İPLE ÇEKİYOR

Türkİye’nİn içinde bulunduğu ekonomik bunalımdan ve diğer sorunlardan kurtulmanın tek çözüm yolunun erken seçim olduğuna işaret eden Gürer, “Vatandaş, seçimi iple çekiyor. Halkımızı, ilk seçimde bu iktidarın sonunu getireceği konusunda gayet kararlı gördüm. Çarşı pazar ve sokakta söylenenler ile bu durum net bir şekilde görülüyor” dedi.