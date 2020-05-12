Esnaf vergi barışı istiyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında işyeri kapatılan veya kapatmak zorunda kalan esnafın vergi ve SGK primi borçlarının altışar ay ertelenmesinin, kamuya olan borçları yönünden esnafı rahatlattığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Vergi ve prim borçlarının ertelenmesi esnafı kamuya olan borçları yönünden bir nebze rahatlattı. Ancak, işyerinin kapalı olduğu bu dönemin ekonomik etkileri nedeniyle esnaf vergi ve prim borçlarını ödeyemez hale geldi. Esnafımız normalleşme döneminde vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılmasını bekliyor” dedi.

500 binden fazla esnafın işyerini 2 aydan fazla kapatmak zorunda kaldığını hatırlatan Palandöken, “Normalleşmeye adım adım başladığımız bu dönemde, işyeri 2 ay kapalı kalan esnafın hasarı dışarıdan göründüğünden çok daha fazla oldu. Ödenemeyen çek ve senetler, elektrik, su, doğalgaz faturaları ve kira borçları esnafın üzerinde büyük bir yük olarak ödenmeyi bekliyor. Esnafın bu borçları ödeyecek gücü kalmadı. Bu nedenle kamuya olan tüm borçlar 2021 yılından itibaren ödenmeye başlanacak şekilde yeniden yapılandırılmalı” ifadelerini kullandı. Ankara – Ahmet Terzi

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