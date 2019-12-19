Esnaf yapılandırma bekliyor

2019 yılının esnaf ve sanatkâr için beklenti yılı olarak geçtiğini ve 2020 yılında bu beklentilerin artık son bulmasını arzu ettiklerini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımız 2018 ve 2019 yılını oldukça zor şartlarda geçirdi. Esnaf ve sanatkarımızın 2020 yılından en büyük beklentisi kamuya olan borçlarının yeniden yapılandırılmasıdır. Yeniden yapılandırma ile bütçenin açık verdiği bir dönemde devlet tahsil edemediği alacaklarını tahsil etmiş esnaf ve sanatkârımız da borçlarından kurtulmuş olacaktır. Çünkü daha önceki 6736, 7020 ve 7143 sayılı yapılandırma kanunlarından devletimiz toplam 70 milyar lira gelir elde etti” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi

Okunma Sayısı: 115

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.