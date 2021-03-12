Esnaf: Yardım alamadık

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şanlıurfa’nın Hilvan ve Eyyübiye ilçelerinde esnafı ziyaret etti.

Esnaf destek alamamaktan, çiftçiler ise elektrik, sulama, tarımın desteklenmemesinden dert yandı. Meral Akşener’in Hilvan’da, ziyaret ettiği telefon aksesuarları satan esnaf, ilçedeki durumu ise şunları kaydetti: “Başkanım bizim bir maruzatımız var. Size bildirelim. Hilvan çok güzel bir ilçe. Atatürk Barajı 3 kilometre uzaklıkta. Bizim tarım arazilerimiz şu an susuz. Sayın başkanım bizim suyumuz 180 kilometrelik alanda dağıtılıyor. Bizim üç kilometrelik ilçemize su yok. Bize sözler veriliyor. Her zaman sözler unutuluyor. Bak şu anda esnaflara yardım dedi, destek dedi. Valla biz şu ana kadar 1 TL bile almadık. Doların yükselmesiyle, düşmesiyle biz bu malzemeyi yine alamıyoruz. Ben bir şey anlamadım. Yani sistem nasıl yürütülüyor? Bizim Ankara’da siyasetçiler, bizim üstteki devlet başkanları, yani daha ne yapabilir? Bu halkı daha ne kadar ezebilir?”