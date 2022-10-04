Esnaf zamma dayanamıyor

04 Ekim 2022, Salı 23:34
Elazığlı esnaf Ömer Manbaki, elektrik giderlerini karşılayamadığı için 5 ay önce açtığı iş yerini kapatmak zorunda kaldı.
Elazığ’da esnaf, elektriğe yapılan zamlar nedeniyle katlanan faturalardan şikayetçi. Elektrik giderlerini karşılayamadığı için iş yerini kapatmak zorunda kaldığını belirten Ömer Manbaki, “5 ay önce bir dükkan açtım. Yeni esnafım. En fazla 5 ay dayanabildim. Aylık 2-3 bin lira bana elektrik geliyor. Sadece iki tane dolabım var. 2 bin lira sigorta ödüyorum. 2 bin 600 lira kiramız. Ortalama giderimiz 10-12 bin arasıdır. Ondan dolayı dayanamayıp kapattık” dedi. Elazığ’da şarküteri ürünleri satan Sabahattin Karakulak ise küçük bir işletmeci olmasına rağmen elektrik faturalarından dolayı ciddi bir darboğaza girdiklerini söyledi.
Elazığ - Anka
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