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Esnafa da, vatandaşa da zarar

07 Ekim 2023, Cumartesi 21:56
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Enflasyonun düşmesi için alınan tedbirler kapsamında bankaların iş yerleri için uyguladığı kredi kartı komisyon oranları yüzde 0.74’ten yüzde 4’lerin üzerine kadar çıktı. Bu da hem esnafa hem de vatandaşa zarar” uyarısında bulundu.

Bankaların esnafın üzerindeki kredi kartı komisyon ücreti yükünü hafifletmesi gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Orta Vadeli Ekonomi Politikasıyla birlikte enflasyonun düşmesi için alınan tedbirler kapsamında bankaların iş yerleri için uyguladığı kredi kartı komisyon oranları yüzde 0.74’ten yüzde 4’lerin üzerine kadar çıktı. Bu da hem esnafa hem de vatandaşa zarar. Çünkü esnaf artık kesintiler yüzünden kredi kartı ile yapılan ödemeleri kabul edemiyor. Vatandaşta da nakit sıkıntısı var. Esnafın veresiye defterleri yeniden açıldı. Esnafımız veresiye defteri ile adeta vatandaşın faizsiz bankası konumunda. Ancak fiyatlar günlük değiştiği için esnafımız sattığı ürünün yerine yenisini koyamıyor. Esnafın yükünü hafifletmek için bankalar kredi kartı komisyon oranlarını düşürmeli” dedi.

ESNAF ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Bankaların yüksek komisyon oranları ve uzun vadede geri ödeme yapmalarının enflasyonu da artırdığına dikkati çeken Palandöken, “Esnafımız her geçen gün artan girdi maliyetleri yüzünden zor günler geçiriyor. Hali hazırda kullanılan POS cihazlarının bakım, onarım ve kurulum gibi maliyetleri var. Üstüne bir de kredi kartı komisyon oranlarının bu denli yükseltilmesi tüm iş yerlerine, maliyetlere ve giderlere yansıyarak enflasyonu tetikliyor. Bunun için yasal bir düzenleme ile bankaların iş yerlerine uyguladığı kredi kartı komisyon oranları makul seviyeye indirilmeli. Günümüzde ticari işletmelerin POS cihazı kullanmadan ayakta kalabilmesi mümkün değil” diye konuştu.

Ankara - Adnan Solmaz

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