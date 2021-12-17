Esnafa yapılandırma haczi

YAPILANDIRDIĞI BORÇLARIN TAKSİTLERİNİ ÖDEYEMEYEN ESNAFA HACİZ TEBLİGATLARI GELMEYE BAŞLADI. ESNAF BU DURUMA, “DEVLET ALACAĞINI İSTİYOR, AMA BİZDE BİR ŞEY KALMADI” DİYOR.

Pandemi kısıtlamaları sürecinde yaklaşık 1 yıl kapalı olan kafe, bar ve restoran işletmecileri, geçen yıl Mayıs ayında yapılandırdıkları vergi ve SGK primi borçlarının ödeme tarihi gelince icralık oldu. İzmir Alsancak’taki işletmeciler, haciz tebligatları gelmeye başladığını belirterek, “Biz normal borçlarımızı ödeyemezken yapılandırma taksitleri üst üste geldi. Devlet borcunu istiyor, ama bizde bir şey kalmadı” dedi. İzmir Alsancak’ta kafe ve restoran işletmecileri, yapılandırdıkları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve vergi borçlarının ödemelerinin başlamasıyla sıkıntıya girdi. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle mekânların kapalı kaldığı süre boyunca kira, stopaj ve personel giderlerinin azalmadığını belirten esnaf, hükümete tepki gösterdi. Kıbrıs Şehitleri İşadamları Derneği ile İzmir Gastronomi Yeme İçme Eğlence Yerleri Derneği Başkanı Hami Torcu, “Pandeminin faturası yeme içme ve eğlence yerlerine kesildi. Çoğu işyerimiz 18 ay kapalı kaldı. Bu sürede devletin desteği yok denecek kadar azdı. Tüm dünyada yaşanan bir süreç, ama bizde daha ağır oldu. 18 aylık yıkıntının etkileri geçmedi” dedi.

BİLİNMEZİN İÇİNDE GİDİYORUZ

Devletin vergi, SGK ve ticaret odası borçlarıyla ilgili iki kez yapılandırma çıkardığını hatırlatan Torcu, şöyle konuştu: “Son yapılandırmadan sonra taksitler üst üste gelmeye başladı. Biz zaten normal borçlarımızı ödeyemezken taksitler üst üste gelince birçok arkadaşımız bunları ödeyemedi. Yapılandırmalar bozuldu. E-hacizler de başladı. Devlet alacağını istiyor, ama bizde bir şey kalmadı ki nasıl ödeyeceğiz? Cumhurbaşkanı kararıyla yapılandırmalar ötelenmişti. Şimdi üst üste binmeye başladı.”

30 YILLIK BİRİKİMİM GİTTİ

30 yıllık esnaf Cengiz Avcı ise yaşadıklarını şöyle anlattı: “Pandemi en çok bizi vurdu. 30 yıllık birikimimiz gitti. Devlet mal sahibi ile kiracıyı baş başa bıraktı. Bizi uzlaştırabilirdi. Stopajlarımızı hiç almayabilirdi. Biz, 10 ay boyunca kapalıydık. 120 bin lira kiram var. Bunu nasıl ödeyebilirim? Biraz önce bankadan geldim. Kredi çekmek istiyorum. ‘Vergi borcunuz var, çekemezsiniz’ diyorlar. Çok büyük bir savaştan çıktım. Hiçbir banka kredi vermiyor. 45 bin lira devlete ödemem var. Yapılandırma yaptım. İlk taksiti ekim ayıydı, ödeyemedim. Anca geçmiş kiraları ödemeye çalışıyorum. Mal sahibi ile davalık oldum. Yapılandırmayı tekrar yapmalarını ve vadeyi uzatmalarını istiyoruz.”

İzmir -anka