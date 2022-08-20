Esnafa yeni yapılandırma şart

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, pandemi sonrası daha belini doğrultamayan esnaf ve sanatkârların en büyük isteğinin yeni bir yapılandırma olduğunu dile getirdi.

Palandöken, “Pandemi nedeniyle iki yılı aşkın süredir iş yapamayan esnafımız daha belini doğrultamadı. Üstüne bir de hem dünyada hem de ülkemizde baş gösteren ekonomik sıkıntılar nedeniyle esnafın girdi maliyetlerinde ciddi bir artış yaşandı. 2 milyonu aşkın esnafımızın birikmiş borçlarını ödeyebilmesi için sıfır faizli ve uzun vadeli yeni bir yapılandırma şart.” dedi. Ankara - Fatih Karagöz

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