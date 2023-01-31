Esnafın elektrik faturası iş yeri kirası ile yarışıyor

Sanayiye ve toptan elektrik fiyatlarına gelen indirimin esnafa da yansıtılması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sanayi sektörü için yılbaşından bu yana ikinci kez gelen indirim ile toptan elektrik fiyatlarına yapılacak indirim sevindirici.

Ancak bu indirimden esnafımız da faydalanmalı. Bulunduğu sokağı aydınlatan, caddelere hayat veren esnafımız indirimi en çok hak eden kesim olmasına rağmen en yüksek tarifeden elektrik faturası ödüyor. Pandemi sonrası ayakta kalmaya çalışan esnafımız için elektrik tarifesinde indirim şart” dedi. Palandöken, “Tüm dünyada yaşanan enerji krizi sonrası esnafın maliyet kalemlerinde çok ciddi bir artışlar oldu. Bugün bir işyerine gelen elektrik faturası, iş yeri kiraları ile yarışır durumda. Esnafımız korunması gerektiği yerde en yüksek tarifeden elektrik faturası ödüyor” ifadelerini kullandı. Ankara - Ahmet Terzi

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