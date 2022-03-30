Esnafın umudu Ramazan alışverişleri

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, girdi maliyetlerindeki artışlar sonucunda zor günler yaşayan esnaftan Ramazan alışverişi yapılmasının esnafa güç katacağı söyledi.

AHMET TERZİ - ANKARA

Ramazan alışverişlerinde merdivenaltı üretimlere yönelimin artabileceği konusunda ikazlarda bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tüketici fiyat endeksinin geçtiğimiz Aralık ayında bir önceki Aralık ayına oranı yüzde 54 olduğu bir dönemde maalesef alım gücü de bir hayli düştü. Bu da Ramazan alışverişlerinde halkın daha ucuz diye merdivenaltı üretimlere yönelmesine neden olacaktır. Ramazan alışverişleri, vergisini veren, kendi yemediğini müşterisine satmayan, yanında eleman çalıştırarak istihdama katkıda sunan ve artan maliyetlere karşı ayakta durmaya çalışan esnafımızdan yapılmalı. Denetimler de sıklaştırılarak halkın sağlığını tehdit eden fırsatçılara göz açtırılmamalı” şeklinde konuştu.

ZOR GÜNLER GEÇİREN ESNAF RAMAZANI BEKLİYOR

Girdi maliyetlerindeki artışlar sonucunda zor günler yaşayan esnafımızdan Ramazan alışverişi yapılmasının esnafımıza güç katacağı üzerinde Palandöken şöyle devam etti: “Bayat kuruyemişten, tarihi geçmiş bakliyata, şeker yerine glikoz şurubu kullanarak yapılan baklavadan, peynire kadar birçok hile yapılan gıda ürünleri maalesef Ramazan gibi bol alışveriş yapılacak zamanlarda daha fazla ortaya çıkıyor. Elektrik, doğalgaz, su, akaryakıt gibi temel girdilerdeki maliyetlerin artması doğrudan etkileyen esnafımızın da ekonominin de bu Ramazan alışverişlerinden umudu büyük. Vatandaşımız oto kontrolünü kendi yapmalı. Denetimlerin de sıklaştırılarak halk sağlığını tehlikeye sokan fırsatçılara göz açtırılmamalı. Vatandaş da alışverişlerini merdivenaltı, kalitesiz ürünleri piyasaya sürenlerden değil, esnafımızdan yapmalı.”