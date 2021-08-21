Esnafta gelecek endişesi

ESNAF SALGIN PSİKOLOJİSİNDEN YAVAŞ DA OLSA ÇIKIYOR, ANCAK GELECEĞİ DÜŞÜNÜRKEN ENDİŞELERİ ARTIYOR.

Türkiye’de geleneksel esnafın nabzını tutan REM Esnaf Barometresi Raporu, Temmuz 2021 dönemi sonuçları açıklandı.

Rapora göre Temmuz döneminde salgının esnafın gündelik hayatını etkilemesi dramatik düşüş ile yüzde 13’e geriledi. Gündelik yaşamın canlanmasıyla esnaf kesimi rahatladı ve salgın psikolojisinden çıkmaya başladı. Esnaf şu an mutlu olsa da geleceği düşünürken endişe ediyor. Phygital perakende deneyimi sağlayıcısı REM People’ın CEO’su Bülent Peker, Temmuz ayı sonuçlarını değerlendirirken, “Kısıtlamaların kaldırılması ve havaların ısınmasıyla hayat canlandı ve esnafın işleri açıldı. Aşılamayla birlikte esnafın salgın psikolojisinden çıkmaya başladığını görüyoruz. Ancak vakaların artmaya başlamasıyla birlikte esnafta kötümser bir algı da oluşuyor.” dedi. Her ay Türkiye temsili sağlanacak şekilde 1.500 noktada yapılan ziyaretlerle hazırlanan “REM – Esnaf Barometre: Türkiye Geleneksel Kanal Esnafının Nabzı” araştırma panelinin Temmuz’21 sonuç raporunda öne çıkan başlıklar ise şöyle oldu:

Şimdilik mutlular, ama…

Esnaf şu an mutlu ancak geleceği düşünüyor. Haziran döneminden itibaren kısıtlamaların tamamen açılması ve havaların ısınmasıyla canlanan gündelik hayatın devam etmesi esnafın iş yapma durumunu devam ettirmesini sağladı. “Önceki döneme göre işlerim arttı” diyenlerin oranı yüzde 38 ile neredeyse aynı seviyede kaldı. “Önümüzdeki dönemde işlerim artacak” diyenlerin oranı ise 6 puanlık düşüş ile yüzde 38’e geriledi. Son dönemde vak’aların tekrar artış eğilimine girmesiyle birlikte kısıtlamaların tekrar geleceği endişesi oluştu.

Ekonomik beklentiler

Esnaf Barometre Genel Güven Endeksi 17,0 puan olarak gerçekleşerek önceki dönem ile aynı seviyede kaldı. Ancak geçen yılın aynı dönemine göre ise 3 puan düşüş gösterdi. Mevcut ekonomik durgunluğa ek olarak, son dönemde vak’a sayılarının tekrar artmaya başlamasıyla birlikte önümüzdeki dönemlerde ekonominin tekrar olumsuz etkileneceğine yönelik beklenti hâkim.

Yalova - Recep Bozdağ