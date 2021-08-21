"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Esnafta gelecek endişesi

21 Ağustos 2021, Cumartesi
ESNAF SALGIN PSİKOLOJİSİNDEN YAVAŞ DA OLSA ÇIKIYOR, ANCAK GELECEĞİ DÜŞÜNÜRKEN ENDİŞELERİ ARTIYOR.

Türkiye’de geleneksel esnafın nabzını tutan REM Esnaf Barometresi Raporu, Temmuz 2021 dönemi sonuçları açıklandı.

Rapora göre Temmuz döneminde salgının esnafın gündelik hayatını etkilemesi dramatik düşüş ile yüzde 13’e geriledi. Gündelik yaşamın canlanmasıyla esnaf kesimi rahatladı ve salgın psikolojisinden çıkmaya başladı. Esnaf şu an mutlu olsa da geleceği düşünürken endişe ediyor. Phygital perakende deneyimi sağlayıcısı REM People’ın CEO’su Bülent Peker, Temmuz ayı sonuçlarını değerlendirirken, “Kısıtlamaların kaldırılması ve havaların ısınmasıyla hayat canlandı ve esnafın işleri açıldı. Aşılamayla birlikte esnafın salgın psikolojisinden çıkmaya başladığını görüyoruz. Ancak vakaların artmaya başlamasıyla birlikte esnafta kötümser bir algı da oluşuyor.” dedi. Her ay Türkiye temsili sağlanacak şekilde 1.500 noktada yapılan ziyaretlerle hazırlanan “REM – Esnaf Barometre: Türkiye Geleneksel Kanal Esnafının Nabzı” araştırma panelinin Temmuz’21 sonuç raporunda öne çıkan başlıklar ise şöyle oldu:

Şimdilik mutlular, ama…

Esnaf şu an mutlu ancak geleceği düşünüyor. Haziran döneminden itibaren kısıtlamaların tamamen açılması ve havaların ısınmasıyla canlanan gündelik hayatın devam etmesi esnafın iş yapma durumunu devam ettirmesini sağladı. “Önceki döneme göre işlerim arttı” diyenlerin oranı yüzde 38 ile neredeyse aynı seviyede kaldı. “Önümüzdeki dönemde işlerim artacak” diyenlerin oranı ise 6 puanlık düşüş ile yüzde 38’e geriledi. Son dönemde vak’aların tekrar artış eğilimine girmesiyle birlikte kısıtlamaların tekrar geleceği endişesi oluştu.

Ekonomik beklentiler

Esnaf Barometre Genel Güven Endeksi 17,0 puan olarak gerçekleşerek önceki dönem ile aynı seviyede kaldı. Ancak geçen yılın aynı dönemine göre ise 3 puan düşüş gösterdi. Mevcut ekonomik durgunluğa ek olarak, son dönemde vak’a sayılarının tekrar artmaya başlamasıyla birlikte önümüzdeki dönemlerde ekonominin tekrar olumsuz etkileneceğine yönelik beklenti hâkim.

Yalova - Recep Bozdağ 

Okunma Sayısı: 126
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Taliban'a Çin ve Rus desteği

    Esnafta gelecek endişesi

    KİT’ler bitti, arsa satışı başladı

    Aşılama oranımız iyi durumda değil

    Günümüzün 3’te 1’i internette geçiyor

    Yüz yüze eğitimde alınacak tedbirler belli oldu

    'Taliban ile müzakere etmeye çalışmalıyız'

    Fakir zengin Afganistan

    5,3 milyon müşterisinin daha verileri çalındı

    Bazı faaliyetler için PCR testi zorunluluğu getirildi

    İsrail askerleri 14 Filistinliyi yaraladı

    DSÖ, Kovid-19'un kaynağını bulmak için yeni ekip kuracak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı ile görüştü

    Türkiye'de 19 bin 918 yeni vakaya rastlandı

    Kiralamaya milyarlar gitti

    NATO'dan Türkiye'ye teşekkür

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekirse Taliban'la görüşürüz

    İngiltere'den 'Söz verdiğimiz herkesi tahliye edemeyiz' açıklaması

    ABD, dün yaklaşık 3 bin kişinin Afganistan'dan tahliye edildiğini açıkladı

    'Delta varyantı Türkiye'de yüzde 90'ı geçti'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zorla tesettür olmaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Bi 10 lira gönder!”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Milletvekili ve basını
    Faruk ÇAKIR

    Bu mu demokrasi adası?
    Mehmet ÇETİN

    İlâhî ikazın rahmete dönüşü mümkün mü?
    Ceyda Çökren Akkaya

    Amcam Salih Çökren’in ardından
    Muhammet ÖRTLEK

    Taliban, diğerleri ve İslâm
    Ali FERŞADOĞLU

    Meşverete kim karşı gelir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.