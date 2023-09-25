Eşya maliyeti % 100’ü aştı

Üniversitelerin açılmasıyla birlikte kiraya çıkacak olan öğrencilerin ilk tercihi ikinci el spotçular oluyor.

İkinci el satışlarında işlerin öğrencilere bağlı olduğunu söyleyen ikinci el esnafı ise geçen sene 7 bin lirayla öğrenci evinin döşendiğini belirtti. İkinci el satışlarında işlerin öğrencilere bağlı olduğunu söyleyen ikinci el esnafı Reyhan Sarı, “Aileler taksitle sıfır ürün aldıkları için işimiz daha çok öğrencilere bağlı. Şu an öğrenciler yok. Gelmelerine yaklaşık bir iki hafta süre var. Geçen sene bir öğrenci evini 7-8 bin liraya döşeyebiliyordu, yalnız şu anda maliyetler ekonomiye göre yüksek olduğu için bir öğrencinin en az 20 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Şu an en ucuz beyaz eşya olan çamaşır makinesi bin 500 TL’den başlıyor, buzdolabı 2 bin TL’den başlıyor. Baza ve yatakların fiyatı bin 300 ile bin 500 TL arasında değişiyor” diye konuştu.