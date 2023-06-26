Et fiyatları daha da artacak

Sektör temsilcileri, kırmızı et için eylülde yeni zamların kapıda olduğunu ifade etti. Gelen zamların sebebi olarak ise desteklerin maliyeti karşılamaması gösterildi.

Birgün’ün haberine göre, son birkaç haftada hem talepte yaşanan azalma hem de bayramın etkisiyle fiyatlarda düşüş yaşansa da Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin verilerine göre dana karkasın piyasa alım fiyatı geçen yıla göre iki katının üzerinde olmaya devam ediyor.

ETBİR Başkanı Ahmet Yücesan, desteklerin önceki yıllara göre rakamsal olarak arttığını ancak maliyetlerdeki artış karşısında yetersiz kaldığını belirtti.

Yücesan, hayvancılıkta uygulanan yanlış politikalar nedeniyle hayvan varlığında azalma yaşandığını vurguladı. Bu arada, 22 Haziran itibarıyla kesimhanelerden ve et kombinalarından alınan dana etinin kilogram fiyatı yaklaşık 225 lira, kuzu etinin fiyatı 188 lira oldu.