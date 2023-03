Et fiyatları iki ayda yüzde 50 zamlandı

Et fiyatlarında yılbaşından bugüne yüzde 50 oranında artış oldu. Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, “Bir yılda olması gereken artış, 2 ayda oldu” dedi.

Kasaplar yüksek fiyatların müşteri kayıplarına neden olduğunu belirtirken, ucuza satış yapan Et ve Süt Kurumu mağazaları önünde uzun kuyruklar oluştu” bilgisini verdi.

t24’ün haberine göre, Yalçındağ, “Hemen her hafta alışlarımıza 5-10 lira zam geliyor” dedi. Yılbaşında 120-130 lira bandında olan karkas fiyatların bugün 175-180 lira bandına geldiğini belirten Yalçındağ, et fiyatlarında bir yılda olması gereken artışın 2 ayda olduğunu vurguladı. Kasap Necmettin Kantarcı ise, et fiyatlarındaki artışlar nedeniyle ceplerinden harcadıklarını belirterek, “Kasapların eylem olarak bir hafta kapatması lazım” dedi.

Haber Merkezi