Et, süt ve yumurta lüks mü?

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, temel hayvansal protein kaynağı olan et ve sütün lüks tüketim olarak değerlendirilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “sosyal bir beslenme anlayışı” için tüm hayvansal protein ürünlerinde yüzde 8 olarak uygulanan KDV’nin sıfırlanması için hazırlamış olduğu Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Gürer, “2019 bütçesinin onaylanmasının ardından vatandaşın 2019 yılı boyunca toplam 756,5 milyar TL vergi ödeyecek olması ülkemizde uygulanan vergide adaletsizliğin somut bir göstergesidir” dedi.

“VERGİ YOKSUL VATANDAŞIN SIRTINDA”

Teklifinde vergilerin büyük bir kısmının yoksul vatandaşın sırtına yüklendiğini ifade eden CHP’li Gürer, “Vergi sistemimiz, bir üründen yüzde 189 kat vergi almaya müsaittir. Dünyanın her yerinde beyana dayalı bir vergi olan ‘Gelir Vergisi’ Türkiye’de kaynaktan kesinti yoluyla mükellefe hissettirmeden tahsil edilmektedir” ifadelerine yer verdi. TBMM Başkanlığına sunduğu Kanun Teklifinin gerekçesinde, ülkemizde asgari ücretin altında çalışan ve emeklilerin hayat standartları düşünüldüğünde, sağlıklı ve yeterli gıdaya ulaşmalarının olanaksız olduğunu ifade eden Gürer, “Bu gelir gurubundaki vatandaşlarımız üst üste gelen elektrik, doğalgaz, akaryakıt zamlarından sonra ısınma ve aydınlanma ihtiyaçlarını bile ödemede zorlanmaktadır” dedi.

“ET, SÜT VE YUMURTA LÜKS İHTİYAÇ MI?”

Temel hayvansal protein kaynağı olan et ve sütün lüks tüketim olarak değerlendirilmesinin kabul edilemez olduğunu söyleye Gürer, “Lüks tüketim mallarına uygulanmayan KDV oranının birincil ihtiyaç olan tüketim/gıda maddelerine uygulanıyor olması ve hala bu anlamda bir düzenleme yapılmaması da sorgulanması gereken bir durumdur” dedi. Gürer, “Sosyal bir beslenme anlayışı için tüm hayvansal protein ürünlerinde yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı sıfırlanmalıdır” dedi.

Ankara - Fatih Karagöz