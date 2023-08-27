Et tüketiminde Afrika ile aynı seviyedeyiz

Hayat pahalılığının ardından marketlerde dana kıymanın kilogram fiyatı 300 TL’ye, kuzu kuşbaşının kilogram fiyatı da 374 TL’ye çıkarken, Türkiye ortalama 37.3 kilogramlık toplam et tüketimi ile Kongo, Tacikistan, Fas gibi ülkeler ile aynı seviyelerde yer alıyor.

OECD verilerine göre ise Türkiye, 2022’de dana eti ve kıyma tüketim ortalaması olan 9.9 kilogram ile üye ülkeler arasında 15’inci sıraya yerleşti. Et tüketiminde Paraguay, Yeni Zelanda, Güney Afrika gibi ülkeler ise Türkiye’yi geçti.

Okunma Sayısı: 254

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.