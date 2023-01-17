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17 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

Et ve süt zamları durmuyor

17 Ocak 2023, Salı 20:38
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yem fiyatlarındaki fahiş artışın et ve süt fiyatlarına da yansıdığını belirterek, “AKP’nin yanlış tarım politikaları herkesin canına okudu, üretici de mağdur, tüketici de mağdur” dedi.

Süt yemine gelen 30 TL’yi bulan zama büyük tepki olduğunu söyleyen Gürer, “Cumhurbaşkanı yemde % 5 indirim sözü ve 4 ay sabit fiyat açıklaması boşlukta kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘karma yemde de yüzde 5’e varan indirim yapılacak. En az bunun kadar önemlisi gübre ve yem fiyatlarını nisan sonuna kadar sabitliyoruz açıklaması yapmıştı” ifadelerini kullandı.

Yem fiyatlarındaki artışa paralel olarak et ve süt fiyatlarındaki artışın vatandaşların mağduriyetine neden olduğunu ifade eden Gürer, “TÜİK verileri süt ve peynirde düşen üretime işaret ediyor. Kesime giden ineklerin yansıması ortaya çıktı. Hayvan kesiminin çok olması nedeniyle et fiyatını durağan kıldı. Kesim azalınca et fiyatı zıpladı. Bu olumsuzluğun sorumlusu olarak AKP iktidarını” diye konuştu.

Ankara - Recep Gören

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