Ete bir haftada üç zam

Kırmızı ete yılbaşından bu yana bir haftada üç kez zam geldi. En düşük etin kilosu 200 liranın üstüne çıktı.

Son bir ayda et fiyatlarına yüzde 30 zam geldiğini bildiren İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, Nasıl Bir Ekonomi’ye konuşarak etin kasaplara ham geliş fiyatı için şunları söyledi: “Son bir haftada gelen zamlar yüzde 15’i buldu. Şu anda İstanbul’da kuzu karkas etin fiyatı 135 ile 140 liraya dayandı. Dana karkas 130 lira civarında ve zamlar devam ediyor. Son gelen zamlarla beraber kuzu eti toptan satışı 105 liradan 140 liraya ulaştı. Dana eti ise 98 lira iken şu anda 130 liraya yükseldi.” Kısa bir zaman içerisinde karkas et ithalatının yapılacağını belirten Tüfekçi, “ESK anlaşmalarını yaptı ve bu ay içinde karkas et getirmeyi planlıyor. Fakat ESK’nın nasıl bir satış politikası olacak bilemiyoruz” dedi. Haber Merkezi

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