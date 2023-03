Etin adını bile anamıyoruz

Kırmızı ete yılbaşından bugüne kadar gelen zam oranı yüzde 50’yi, son bir ay içerisindeki zam oranı ise yüzde 30’u bulmasıyla et almak, dar gelirli vatandaşlar için lüks olmaya başladı.

Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin verilerine göre dana karkas kesim fiyatı bazı bölgelerde 180 lira oldu. Kasaplarda kıymanın kilosu ise 300 TL’ye yaklaştı. Sözcü’deki habere göre ete yapılan zam dar gelirli vatandaşları etkiledi. Ayda bir kere et veya kıyma alabilen vatandaşlar, son gelen zamlarla birlikte kırmızı ete veda etmek durumunda kaldı. Son bir aydır etin adını bile anmadıklarını belirten Aslan Taymaz, “Ben et alamıyorum çünkü param yok. Emekli aylığımla zor geçiniyorum. Et almak lüks oldu. İthal et getirtilince ucuzlayacağını düşünmüyorum. Üretim gerek ülkemize. Son bir aydır etin adını bile anmıyoruz” ifadelerini kullandı.