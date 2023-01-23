Euro tarihi zirvesinde

Döviz kurundaki fahiş yükseliş tırmanmaya ve Türk Lirası tarihinde görülmemiş şekilde değer kaybetmeye devam ederken, dolar ve euronun son bir yıldır birçok kez rekor kırdığı piyasalarda, haftanın ilk işlem gününde de yeni bir rekor geldi.

Euro; 20,50 bandını da aşarak tarihi zirvesini yeniledi. Geçtiğimiz yıl rekor üstüne rekor kıran dolar, pazartesi gününe yükselişini sürdürerek 18,8281 seviyesinden başladı. Dolar/TL, bir önceki kapanışını ise 18,77724 seviyesinden gerçekleştirmişti. Haber Merkezi

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