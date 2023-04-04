Euro tarihi zirvesini yeniledi

Ekonomi yönetiminin, iki yıldır Türk Lirası’nın (TL) tarihi değer kaybını önlemek için yeni “önlemler” geliştirmesi hala sonuç vermezken, milli para birimi günden güne eriyor ve döviz kurunda da rekor serisi devam ediyor.

Bu yılın başından beri birçok kez tarihi zirvesini yenileyen euro, bugün de bir kez daha rekor tazeledi. Karar’ın haberine göre Euro/TL, geçtiğimiz günlerde 21,0509 seviyesindeki tarihi rekorunu aşarak 21,0531 ile şimdiye kadar gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Birkaç haftadır 19 TL’nin üzerinde seyreden dolar/TL de 19,2280 seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL, bir önceki kapanışını ise 19,1963 seviyesinden yapmıştı.

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