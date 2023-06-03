Ev alma planları seçim sonrasına kaldı

Emlakjet araştırmasına göre konut satın almak isteyenlerin yüzde 58,9’u bu planını seçimler sonrasına erteledi.

Emlakjet, 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda nisan ayı emlak verilerini yayınladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,6 azalarak 85 bin 652 olurken, ipotekli konut satışları yüzde 16,5 azalışla 25 bin 262’ye geriledi. İpotekli satışlar toplamın içerisinden yüzde 25 pay aldı. Bununla birlikte Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, nisanda yüzde 26 azalarak 26 bin 952 oldu. Emlakjet’in düzenli olarak gerçekleştirdiği gayrimenkul talepleri verilerinde nisan ayında seçimin tercihlere etkisi araştırıldı. Buna göre, konut satın alma planı yapanların yüzde 58,9’unun bu planını seçimlerden sonraya ertelediği tespit edildi. AA

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