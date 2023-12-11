Ev almak hayal olacak

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Yönetim Kurulu Üyesi ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı Osman Avcıl, inşaat sektörünün son üç yılın en zorlu dönemini yaşadığını söyledi.

Avcıl, “ Lüks sayılabilecek daireler geçen yıllarda 450-500 bin bandında idi. Şu anda o daireler 2,5 milyon bandında. Bu hayal gibi. İnsanlar rüyasında görse inanamazdı. 450-500 bin bandından 2-2,5 milyon bandına daireler nasıl çıkabilir? Biz bunu öngörebildik ama biz de sonuçta bu civarlara daire sattık. Ancak maliyetlerin 4 kat artacağını biz de ön göremedik. Maliyetlerin en fazla iki kat artacağını düşünüyorduk ancak 4 kat artışı öngöremedik” dedi. “Bundan sonra müteahhit bulmak da zorlaşacak, müteahhitlerin iş yapması da zorlaşacaktır” diyen Avcıl, artan maliyetler karşısında ev almanın da hayal olacağına dikkat çekti. Elazığ - Anka

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